Kinderen: een bron van soms veel ellende, maar ook van heel veel vertier. Een Amerikaanse man maakte een jaar lang allerlei filmpjes van de geluiden die zijn babyzoon produceerde, en knipte en plakte het tot een aandoenlijke cover van AC/DC’s ‘Thunderstruck’.

Meer dan 80 uur werkte de vader van baby Ryan aan het meer dan geslaagde filmpje. Baby Ryan brabbelt, lacht en – jawel – niest erop los en zorgt zo voor de perfecte instrumentatie én zanglijn van de hit van AC/DC. Zelfs de drumtrack werd voorzien: een slag op de sofa of op de grond is even goed als een echte kickdrum. Vader Matt zocht in de vele opgenomen filmpjes telkens zorgvuldig naar de juiste noot, en zette ze dan in dezelfde volgorde als het nummer. Het filmpje werd sinds 14 januari al bijna 3 miljoen keer bekeken.

Het bericht VIDEO. Baby “zingt” ‘Thunderstruck’ van AC/DC verscheen eerst op Metro.