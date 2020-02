Valentijn komt eraan en het is dus misschien niet de ideale periode om het over affaires te hebben, maar wat moet dat moet. De mens heeft doorheen de geschiedenis bewezen niet altijd even monogaam te zijn dus het is niet uitzonderlijk om bedrogen te worden of zelf je partner te bedriegen. Om die leugens te verdoezelen, gebruiken we de meest uiteenlopende excuses.

Als je samenwoont met je partner, kan je niet zomaar uren afwezig zijn zonder argwaan te scheppen. Een degelijk excuus is dus nodig om je affaire te verbergen. Sommigen gaan het heel ver zoeken en wijten hun afwezigheid aan de meest ongeloofwaardige oorzaken, maar de meesten houden het liever simpel. Dat blijkt alvast uit een enquête van Illicit Encounters, een website die zich specifiek focust op mensen met een affaire. Zij bevroegen 2.000 bedriegers over hun meest gebruikte excuus om hun afwezigheid te verklaren. De resultaten tonen niet alleen aan dat mannen en vrouwen andere smoesjes verzinnen, maar ook dat we niet erg origineel zijn wat betreft excuses…

Vrouwen

Fitness Meidenavondje Laat werken Afterwork-uitje Met de hond gaan wandelen Shoppen Familie bezoeken Beste vriend(in) bezoeken Schoonheidsbehandeling Sporten

Mannen

Voetbal kijken Golfen Laat werken Afterwork-uitje Mannenavond Met de hond gaan wandelen Fitness Sporten Beste vriend(in) bezoeken Familie bezoeken

