Het is zelden dat men de kritiek krijgt te proper te zijn. Meestal zullen vrienden of je moeder wijzen op wat er allemaal vies is in je huis en dat je wat meer moet schoonmaken. Er zijn echter meerder dingen die slecht zijn om al te vaak te poetsen, hieronder 5 belangrijke voorbeelden.

1. De auto

Als je de auto te vaak wast, verdwijnt de wasachtige buitenlaag waardoor de lak sneller kan beschadigd raken.

2. Je haar

Als je je haar vaak wast, was je talg weg. Dit talg heb je je juist nodig. Talg zorgt ervoor dat je hoofdhuid gehydrateerd wordt en vocht vast kan houden. Heb je geen talg, dan zorgt dat ervoor dat er alleen maar meer talg geproduceerd wordt en een teveel aan talg veroorzaakt. Probeer je haar daarom zo min mogelijk te wassen, aangeraden wordt twee à drie keer per week.

3. Je jeansbroek



Volgens jeansfabrikanten is het aangeraden om na de aankoop van een nieuwe jeans een half jaar te wachten om de kwaliteit te behouden. Wil je hem toch opfrissen leg de broek dan een nachtje in de vriezer.

4. Houten meubels

Ben je een zeer enthousiaste kuisfan en ga je regelmatig met een speciale houtreiniger in de weer, doe dat dan niet vaker dan een of twee keer per maand. Anders blijft er een olieachtige waas op het hout achter die alleen maar meer vuil aantrekt.

5. De badkamerspiegel

Bij het poetsen van de badkamer, haal je vaak al eens een doekje over de spiegel. Je kunt dat beter een keer overslaan, omdat er dan mogelijk ook vocht achter de spiegel komt, waardoor hij beschadigt.

