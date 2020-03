De verveling heeft bij verschillende Belgen na vier dagen “in uw kot” al toegeslagen. Toen bij onze Noorderburen gisteren werd aangekondigd dat ook coffeeshops drie weken zouden sluiten, was dat dan ook het signaal om massaal marihuana in te slaan. De toeloop zorgde voor chaos bij blowend Nederland.

Ook Nederland nam gisteren strengere maatregelen in de strijd tegen CoVid-19. De horecazaken gingen er om 18 uur gisterenavond onverbiddelijk dicht, en ook de scholen en kinderopvang sluiten vanaf vandaag tot en met 6 april de deuren. Hetzelfde geldt voor sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops. Die laatste kregen gisterenavond voor sluitingstijd een overvloed aan klanten over de vloer die – voor welke reden dan ook – geen drie weken zonder zacht verdovende middelen willen zitten.

Bij coffeeshop Florence in Den Haag stonden tientallen mensen in de rij, zo schrijft De Telegraaf. Auto’s werden haastig en schots en scheef op de weg geparkeerd. Het Nederlandse gedoogbeleid inzake softdrugs en coffeeshops schrijft voor dat meerderjarige Nederlandse inwoners tot 5 gram softdrugs per dag per persoon mogen aankopen. Omdat coffeeshops ook maar een beperkte handelsvoorraad van 500 gram mogen bezitten, zagen vele wachtenden hun kans op succes dan ook klein in. “Tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, is alles waarschijnlijk op”, zegt een van de aanschuivende mensen in Den Haag. Ook in onder meer Groningen en Amsterdam stonden mensen op elkaar gepakt om toch maar hun 5 gram te halen. Onderstaande beelden tonen de chaos en de lange wachtrijen.

Ook in Roermond, vlakbij de Duitse grens, stond een grote groep mensen aan te schuiven. Hier waren het echter vooral Duitsers die hoopten nog een voorraadje hasj en marihuana te scoren. De aankondiging dat Duitsland een deel van zijn grenzen zou sluiten, veroorzaakte paniek bij diegenen die daarmee ook hun weg naar softdrugs verloren zagen gaan. De grens met Nederland blijft vooralsnog open, maar extra grenscontroles worden niet uitgesloten. De coffeeshops wilden zondag nog een uur langer openblijven om alle klanten te kunnen bedienen, maar dat ging uiteindelijk niet door.

