Zus van Miley Cyrus poseert halfnaakt: “Sexy!” (foto’s)

Op Instagram weet Noah Cyrus, de 24-jarige zus van zangeres Miley Cyrus, haar fans weer te verbazen.

Met meer dan 5.8 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk, doet Noah het ginds bijzonder goed. Geregeld pakt ze daar dan ook uit met gloednieuwe beelden. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

Zo zien we Noah Cyrus meermaals halfnaakt poseren voor de lens. Deze keer bedekt ze haar boezem nog met haar arm, maar eerder liet ze niets aan de verbeelding over door op wel zeer bijzondere wijze te poseren. Veel uitleg geeft Noah niet, maar haar volgers zijn er wél als de kippen bij om van zich te laten horen.

“Sexy!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. En die zijn verdeeld, zo blijkt. “Sexy”, klinkt het. “Waarom?”, vraagt iemand anders zich af. “Iconisch”, gaat het verder. “Ik maak me zorgen”, besluit een laatste fan van Noah Cyrus nog. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken waar het juist over gaat. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.