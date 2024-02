‘Temptation’-Pommeline deelt behaloze foto: “Rondingen zijn geen gebreken, ze zijn een kunstwerk” (foto)

Pommeline Tillière krijgt heel wat reacties op een weinig verhullende foto die ze deelde op Instagram. “Je hebt een heel mooi lichaam, wees er maar trots op”, klinkt het onder meer.

Afgelopen weekend postte Pommeline Tillière een kiekje waarop ze poseert in enkel een jasje en een slipje. De 29-jarige tattoo-artieste schreef er een mooie boodschap bij. “Rondingen zijn geen gebreken, ze zijn een kunstwerk”, klinkt het.

“Eigen vetjes”

Haar volgers kropen al snel in de pen. Naast de vele lovende reacties had een enkeling een opvallende bemerking. “Jamaar het zijn geen echte curves he”, knipoogde hij. Pommeline nam de tijd om op de comment te reageren. “Sinds ik 10 kg ben bijgekomen zijn het wel degelijk mijn curves en eigen vetjes hoor. Maar hey, echt of niet in jullie ogen. Still proud of it”, antwoordde ze. De meeste reacties zijn echter vooral positief. “Je hebt een heel mooi lichaam, wees er maar trots op”, “Perfectie”, “Prachtvrouw toch”, “Een vrouw zonder curves is geen vrouw”, en “Jij bent zo mooi en sexy”, lezen we ook.

