Katja Schuurman straalt in sensuele lingerie: “Knappe en sterke vrouw” (video)

De Nederlandse actrice Katja Schuurman wordt overladen met complimenten op een video waarin ze poseert in zelf ontworpen lingerie. “Wauw, prachtig!”, is de algemene teneur in de reacties.

Onlangs lanceerde Katja Schuurman haar eigen lingeriecollectie in samenwerking met Elise van Twillert van Pavo Couture Amsterdam. De 49-jarige actrice, bekend van ‘Costa’, deelde op Instagram een filmpje waarin ze een van haar ontwerpen laat zien. Ze kondigt aan dat de nieuwe collectie binnenkort beschikbaar is, terwijl enkele eerdere items nu met korting verkrijgbaar zijn.

Sterke vrouw

Er komen heel wat positieve reacties op de leuke video. “Staat je goed, lieve Katja”, “Wauw, prachtig!”, “Ik ben verliefd op dit setje”, “Wat een ongelooflijk knappe en sterke vrouw”, klinkt het in de reacties. Een volger voegt nog lachend toe: “Wel nogal fris om zo buiten te komen”.

Foto: Instagram