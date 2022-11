Jennifer Aniston doet straffe onthulling: «Ik heb niks te verbergen» (foto)

De Amerikaanse actrice Jennifer Aniston siert de cover van het bekende tijdschrift Allure. In het interview heeft ze het over haar kinderwens, die ze wel degelijk had maar nooit kon verwezenlijken.

Jarenlang werd Jennifer Aniston afgeschilderd als de carrièrevrouw die geen kinderen wilde. De 53-jarige ‘Friends’-actrice zweeg tot nu toe in alle talen over dat deel van haar privéleven, maar nu onthult ze dat ze er alles aan gedaan heeft om zwanger te worden, maar dat de natuur daar een stokje voor stak. «Als dertiger en veertiger heb ik een hele harde tijd meegemaakt. Maar als ik daar niet had door gemoeten, was ik vandaag niet de persoon die ik was. Ik probeerde zwanger te geraken, en dat was een uitdagend pad voor mij. Jaren en jaren waren er speculaties. Dat was heel hard. Ik heb ivf geprobeerd, ik dronk Chinese thees, noem maar op. Ik probeerde alles. Ik had er ook alles voor overgehad dat iemand vroeger tegen mij had gezegd: Laat je eicellen invriezen, doe jezelf dat plezier. Maar je denkt er gewoon niet aan. En dus sta ik vandaag op dit punt. Mijn kans is nu verkeken», legt ze uit in Allure.

Leugens

Jennifer trouwde in 2000 met acteur Brad Pitt, maar aan dat sprookje kwam in 2005 een einde. In 2012 stapte ze in het huwelijksbootje met acteur Justin Theroux, maar vijf jaar later was ook dat verhaal over & out. Kinderen kwamen er uit beide huwelijken nooit voort, met als gevolg dat Aniston al gauw «egoïstisch» genoemd werd. «Het verhaal was dat ik alleen om mijn carrière gaf. God verhoedde het dat een vrouw succesvol is en geen kind heeft. En de reden dat mijn man me verliet, dat ons huwelijk kapotging, dat was omdat ik hem geen kind wilde geven. Het waren allemaal absolute leugens. Maar nu heb ik niets meer te verbergen», besluit ze.

Bewondering

Ze deelde enkele foto’s uit het magazine op Instagram, waar haar volgers vol bewondering reageren. «Wow, onvoorstelbaar knap!», «Mooi vanbinnen én vanbuiten!», «Wat een godin», «Gewoonweg perfect», «Ik ben zo trots op je! Bedankt om mij en vele anderen elke dag te inspireren», en «Bedankt om je ongelooflijk persoonlijke verhaal te delen», klinkt het.





