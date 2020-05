In afwachting van een gezellig cinemabezoek, kan het online aanbod aan films ons zoet houden. Veel mensen vinden hun toevlucht in streamingdiensten als Netflix, maar op het internet vind je – op een legale manier – ook veel gratis parels. Ontdek hier waar je tijdens regenachtige dagen terecht kan voor meer kijkplezier.

Nog nooit was het assortiment aan online films zo groot. Door de lockdown zagen distributeurs en productiehuizen zich genoodzaakt hun catalogus beschikbaar te maken op het internet. Een groot deel daarvan is betalend, maar bepaalde organisaties kozen ervoor die gratis aan je voor te schotelen. Nu het zonnetje ons even vaarwel zegt, kunnen de volgende sites goed van pas komen.

Parels van Franse bodem

Een filmorganisatie met een van de grootste filmarchieven ter wereld, de Cinémathèque Française, lanceerde enkele weken geleden het platform ‘Henri’, genoemd naar oprichter Henri Langlois. Iedere dag haalt het filmhuis een film van onder het stof. Op dit moment kan je verschillende werken bekijken van Jean Epstein, zoals de stille langspeelfilm ‘La Chute de la maison Usher’, maar ook documentaires en andere zeldzame films. Ook het productiehuis MK2 sprong op die kar met hun platform MK2 Curiosity. Elke week komen vijf tot zes films online, waaronder ‘On the Road’ van Walter Salles en ‘Black Panthers’ van Agnès Varda.

Op z’n Vlaams

Ook het platform van de Vlaamse openbare omroep vrt.nu biedt entertainment. Je geniet er namelijk niet enkel van het journaal en de dagelijkse praatprogramma’s, maar ook van verschillende films. Van de kinderfilm ‘Pluk van de Petteflet’ tot de Belgische kortfilm ‘Une Soeur’ met actrice Veerle Baetens: je vindt er voor elk wat wils.

Verborgen schatten op YouTube

Op YouTube vind je niet enkel gekke of schattige kattenfilmpjes: het wemelt er ook van de films. Het nadeel is dat het kijkmateriaal nogal snel verdwijnt. Daarom houden actieve gebruikers op Reddit, een Amerikaans sociaal platform, een lijst bij van alle films die op YouTube te vinden zijn. De lijst wordt constant bijgehouden: dode links verdwijnen meteen van de pagina. In de reacties lees je hoe goed de beeldkwaliteit van de video is. De volledige lijst kan je hier bekijken.

Verder plaatste het Belgische Cinematek, het centrum van het Koninklijke Belgische filmarchief, meer dan 300 filmtitels gratis op YouTube. Het aanbod reikt van zwijgende films tot beelden van enkele pioniers binnen de Belgische cinema.

Niet gewacht op quarantaine

Sommige platformen schonken al lang voor de lockdown een reeks films aan het grote publiek. Op Archive.org en OpenCulture bekijk je duizenden oeuvres gratis op een legale manier. De nieuwste blockbusters zal je er niet vinden, maar wel een gevarieerde selectie aan oudere films waaronder werk van Fritz Lang, Charlie Chaplin en Alfred Hitchcock.

Kort kijkplezier

Zin om te ’s avonds te ontspannen, maar lijkt een volledige film je een te grote uitdaging? Geen nood, ook aan kortfilms is er geen gebrek op het wereldwijde web. Om je te helpen door het bos de bomen te zien, selecteert de redactie van Short of the Week elke week een originele kortspeelfilm die gratis te zien is op de videowebsite Vimeo.

