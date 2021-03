De oceaan is voor veel mensen angstaanjagend, wat volkomen begrijpelijk is aangezien we niet elk wezen kennen die daar leeft. De diversiteit van de natuur is wonderbaarlijk en tegelijkertijd vreemd. Lees hier over vijf bizarre zeewezens waar je nooit over hebt gehoord.

Sommige zeewezens leven in de diepste dieptes van de oceaan. Het is interessant om te zien wat voor vreemde schepsels er bestaan. Sommige hebben naast een zeldzaam uiterlijk ook een speciaal talent.

1. Zeekomkommer

De zeekomkommer heeft zijn naam te danken aan zijn uiterlijk, die je doet denken aan een komkommer. Het dier leeft op de bodem van de oceaan. Het bijzonder wezentje kan stukken van zijn lijf opnieuw laten groeien. In sommige landen is de zeekomkommer ook een delicatesse in de keuken.

2. De blobvis

De blobvis heeft een van de meest bizarre looks van alle soorten vis. Het bijzondere aan dit zeemonster is dat hij geen tanden en botten heeft. Daarnaast lijkt hij op een mix van pudding en gelei, helaas zijn ze niet eetbaar. Eens de blobvis de oppervlakte bereikt, verandert hij in een blob vooraleer hij sterft.

3. De kerstboomworm

Vier jij graag kerst? Dan vind je dit vreemd diertje vast interessant. De kerstboorworm leeft in alle tropische zeeën over de hele wereld. Het wezentje wordt maximaal 12 cm lang en doet je denken aan een kerstboom. De vertakkingen aan het lijfje zorgen tegelijkertijd voor het eten en de ademhaling.

4. De steenvis

De steenvis kan je serieus in de war brengen. Het uiterlijk van dit wezen verschilt bijna niet met die van een echte steen. Daarnaast is het bekroond tot de giftigste soort vis op aarde. Een trap op deze vis zorgt voor een verlamming en soms kan het zelfs leiden tot de dood.

5. De hapalochlaena

Laat je niet misleiden door het bijzonder uiterlijk van dit wezen! Het behoort toe tot een van de vier giftigste soorten octopussen. Slechts één beet zorgt voor verlammingen of de dood. Het gif is zeer sterk en er bestaat ook geen tegengif hiervoor. Je herkent ze aan de bijzondere blauwe of zwarte ringen op hun huid. Deze veranderen ook van kleur als het dier zich bedreigd voelt.

Het bericht Dit zijn vijf bizarre zeewezens waar je nooit over hebt gehoord verscheen eerst op Metro.