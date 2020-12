‘The Simpsons’ is buiten een geinige animatiereeks in het verleden tevens al een goede toekomstvoorspeller gebleken. Ook voor 2021 heeft de gele familie uit Springfield een voorspelling klaar, maar die ziet er niet bijster aangenaam uit…

Van het presidentschap van Donald Trump tot het einde van ‘Game of Thrones’: het lijstje met accurate voorspellingen van The Simpsons is lang. Om mysterieuze redenen sloeg bedenker Matt Groening er in het verleden al meermaals in om in afleveringen van de animatiereeks taferelen uit te beelden die jaren later ook echt gebeuren. Ook een uitbraak van het ebolavirus en, in 1993, een wereldwijde pandemie vanuit Azië passeerden al de revue.

Reden genoeg voor fans om uit te zoeken of Homer en Co reeds in het Springfield van 2021 avonturen beleefden. En jawel: in een griezelaflevering uit de speciale ‘Treehouse of Horror’-reeks van november 2019 vangen we een glimp op van het jaar 2021.

Apocalyps

En die vooruitblik is vrij apocalyptisch. In de aflevering vergeet Homer te stemmen voor de presidentsverkiezingen, waarna hij zich afvraagt “hoe erg dat nu kan zijn”. Dramatisch, zo blijkt, want even later zien we hoe op 20 januari 2021 de huizen van Springfield volledig zijn platgebrand. Paniekerige burgers dolen rond in de desolate stad en Homer wapent zich tegen een leger gewelddadige robots die de bevolking onder de knoet moet houden. Bovendien jagen vier skeletruiters van de apocalyps The Simpsons de stuipen op het lijf. “Dat is mijn verdiende loon omdat ik op Kanye West heb gestemd”, horen we een oude man roepen.

“Als je genoeg voorspellingen doet, zal 10 procent daarvan uiteindelijk waar blijken”, zei ‘The Simpsons’-schrijver Al Jean over hun voorspellende gaven aan BBC. Laten we hopen dat die voor 2021 tot de overige 90 procent behoort.

