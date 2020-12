Acteur Elliot Page, voorheen bekend als Ellen, is dinsdag uit de kast gekomen als transman. De 33-jarige acteur van onder meer ‘Juno’ en ‘The Umbrella Academy’ maakte het nieuws zelf bekend op sociale media.

“Ik voel me zo gelukkig dat ik dit kan schrijven. Dat ik hier ben. Dat ik op deze plek in mijn leven ben aanbeland”, schrijft Elliot op Instagram. “Ik voel een overweldigende dankbaarheid voor de geweldige mensen die mij op m’n reis hebben gesteund. Ik kan niet uitdrukken hoe opmerkelijk het voelt om mezelf eindelijk genoeg lief te hebben om m’n authentieke zelf na te streven.”

Page is gelukkig, maar zijn coming-out bezorgt hem ook angst. “Ik vraag ook om geduld. Mijn vreugde is echt, maar het is ook fragiel. De waarheid is dat ik – ondanks dat ik me nu erg gelukkig voel en dat ik weet hoeveel privileges ik heb – ook bang ben. Ik ben bang voor de inbreuken, voor de haat, voor de ‘grapjes’ en voor het geweld.”

“Ter verduidelijking: ik wil geen vreugdevol moment temperen, maar ik wil het volledige plaatje tonen. De statistieken zijn onthutsend. De discriminatie tegenover transgenders is wijdverspreid, geniepig en wreed, en heeft verschrikkelijke gevolgen. In 2020 alleen al zijn er minstens 40 transgenders vermoord, vooral zwarte en Latijns-Amerikaanse transvrouwen.” Daarbij sneert Elliott ook naar politici die de rechten van transgenders inperken: “Jullie hebben bloed aan jullie handen.”

Steun van Miley Cyrus

“Ik vind het geweldig dat ik transgender ben”, besluit hij. “Ik vind het geweldig dat ik queer ben. En hoe meer ik omarm wie ik ben, hoe meer ik droom, hoe groter mijn hart wordt en hoe meer ik open bloei. Aan alle transgenders die dagelijks met intimidatie, zelfhaat en de dreiging van geweld te maken hebben: ik zie jullie, ik houd van jullie en ik zal alles doen dat ik kan om deze wereld beter te maken.” Page kwam in 2014 uit als homoseksueel en is getrouwd met danser Emma Portner. Voor zijn rol in de film ‘Juno’ werd hij in 2008 genomineerd voor een Oscar. Onder meer Miley Cyrus en actrice Anna Paquin spraken al hun steun uit voor Elliots keuze. Lees ook: ‘The Matrix’-regisseur bevestigt fantheorieën: “Trilogie gaat eigenlijk over transseksualiteit”

