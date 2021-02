Britney Spears heeft opnieuw op een verwarrende manier van zich laten horen. In een vreemd filmpje op Instagram somt de Amerikaanse popster op wat haar goede voornemens zijn voor het nieuwe jaar, maar fans spotten al snel enkele zaken die niet kloppen. Ze vragen zich dan ook wat er aan de hand is met Britney, die onder het omstreden bewindvoerderschap van haar vader staat.

Het ziet er niet naar uit dat het veel beter gaat met Britney Spears, toch niet als we mogen afgaan op een filmpje dat ze op Instagram postte. Daarin bespreekt het Amerikaanse popicoon enkele “veelgestelde vragen”, klinkt het. Daarop somt ze haar doelen op voor 2021. “Als eerste zeg ik: meer mediteren. Ten tweede wil ik een kookcursus gaan volgen. Daarnaast wil ik een pilatesles doen en die daadwerkelijk afmaken, en als laatste wil ik graag het ijsjesdieet proberen.”

Mond niet synchroon met geluid

Het filmpje roept een aantal vragen op. Zo is de kans klein dat één van de meest gestelde vragen van de fans van Britney aan de zangeres over haar goede voornemens zou gaan. Spears is al een tijdje verwikkeld in een rechtszaak tegen haar vader die al 13 jaar controle heeft over de rekeningen en activiteiten van zijn dochter. Zij zou daar van los willen komen en zou daarom via gecodeerde boodschappen in haar posts op sociale media met haar fans communiceren. Dat is toch wat de #FreeBritney-beweging beweert.

Bovendien gedraagt Britney zich een beetje abnormaal in de beelden. Zo kijkt ze vaak naar rechts alsof ze een tekst afleest, praat ze heel snel en is het geluid niet synchroon met de bewegingen van haar mond. Al snel insinueerden enkele fans dat de audio nadien aan de video zou zijn toegevoegd.

“Triest om haar zo te zien afglijden”

Het gedrag van de popster wekt alleszins niet veel vertrouwen op bij haar volgers. “Mijn God, wat is er toch met die vrouw aan de hand? Wat heeft ze geslikt of gesnoven? Dit is echt niet oké hoor”, klinkt het in de comments. Iemand anders laat weten: “Met zoveel geld is er toch wel een behoorlijke social media manager aan te stellen. Wie deze filmpjes en foto’s online zet, moet direct ontslagen worden. Ik kan me niet voorstellen dat Britney dit zelf doet. Wat is het toch triest om haar zo te zien afglijden.”

Vorige week raakte bekend dat er vrijdag 5 februari een documentaire uitkomt die dieper ingaat op de band tussen Britney Spears en haar vader. ‘Framing Britney Spears’ focust specifiek op de controle die Jamie Spears al 14 jaar over zijn dochter heeft, hoewel zij daar een einde aan wil maken.

