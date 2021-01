In het Koninklijk Atheneum Brugge-Centrum is er woensdagochtend commotie ontstaan nadat een leerling een beledigend woord had ontdekt in haar cursus fysica. De directie vindt dat de leerling een punt heeft: “Ik heb de betrokken leerkracht gevraagd om zijn verouderde cursusmateriaal eens op te schonen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Zoek de baansnelheid van een oude neger die, aan de evenaar, voor zijn hut zijn pijp zit te roken”, stond er in de cursus fysica van de leerlingen van het Koninklijk Atheneum Brugge-Centrum. Kan niet, vond een leerling op Facebook. “Na een jaar vol rellen en opstanden voor Black Lives Matter laat ik dit niet zomaar voorbijgaan”, schrijft ze. “Is het puur uit koppigheid, dommigheid of interne haat dat die woorden nog gebruikt worden? Is het zo moeilijk om zo’n geladen woord uit onze vocabulaire te schrappen?”

Het woord “neger” wordt geassocieerd met de koloniale periode, waarin het gebruikt werd om te verwijzen naar een zwarte slaaf. Het wordt dus als een discriminerend en minachtend scheldwoord ervaren. Dat begrijpt ook directeur Veerle Schelstraete, die niet op de hoogte was van de discussie die op sociale media woedde. “Ik heb de betrokken leerkracht gevraagd om zijn verouderde cursusmateriaal eens op te schonen”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

“We zijn een warme school”

“Uiteraard heeft de leerlinge, die zelf geschrokken was van de hevige reacties, een punt”, zegt Schelstraete. “We zijn net een warme school die verschillende projecten in het zuiden steunt en die de Black Lives Matter-beweging goed heeft gekaderd.”

