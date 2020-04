De Britten Ellie Morley en Simon Evans kregen de afgelopen dagen heel wat kritiek te slikken toen ze een foto van hun ‘lockdownfeestje’ op Instagram hadden gepost. Maar wie goed kijkt, ziet dat de kritiek niet terecht is.

Het ziet er een gezellig feestje uit, in de woonkamer van het koppel uit Manchester. Overal staan blikjes bier en flessen wijn. Op het balkon wordt geproost en binnen wordt een kaartspelletje gespeeld. Een lockdownfeestje, zo luidt ook het bijschrift bij de foto. Het koppel kreeg veel commentaar, want ook in het Verenigd Koninkrijk moet iedereen binnenblijven als gevolg van het coronavirus.

“Is dit een grap?”

“Ik kan niet geloven dat mensen nu nog zoiets doen”, klinkt het onder meer. “Is dit een grap? Iedereen doet moeite en jullie geven doodleuk een feestje!”, zegt iemand anders. De mensen hadden iets te snel hun oordeel klaar. Het duo is gewoon erg creatief geweest met photoshop. Op de foto zie je namelijk enkel Ellie en Simon, maar dan in verschillende poses in de woonkamer, op het balkon en met andere drankjes in de hand.

Uiteindelijk konden ook de volgers op Instagram erom lachen. “Ik wist dat het photoshop was omdat alle flessen dicht zijn, een Engels feestje waar niemand een biertje open heeft bestaat niet”, klinkt het in een van de vele reacties.

Bron: Metro Nederland

