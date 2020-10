Een Amerikaanse vrouw heeft een macabere ontdekking gedaan in haar pas gekochte huis. Achter een kast ontdekte ze een extra ruimte, maar ze wilde dat die verborgen was gebleven…

De vrouw kocht enkele maanden geleden een nieuw huis dat vroeger bewoond werd door een oud vrouwtje, legt ze uit in een TikTok-video. “Stap voor stap ruimen we alle kasten op, maar bij dit kastje zag ik dat erachter nog een extra ruimte was”, zegt de Amerikaanse Rooney. “Mijn kinderen zeiden dat ik het moest filmen wanneer ik de kast verplaatste.” En zo gezegd, zo gedaan.

Wat er zich achter de kast bevindt, doet de vrouw in het filmpje hoorbaar schrikken. De kamer ligt volgestouwd met enge poppen en oude knuffels. Ook hangen er enkele oude jurken die evengoed zouden kunnen figureren in een horrorfilm. In de reacties regent het angstkreten. “Dit is zo eng, ik zit letterlijk te trillen van angst”, schrijft iemand.

“Voel me hier heel ongemakkelijk”

In een laatste filmpje laat de vrouw zien welke schatten ze naast de enge poppen nog gevonden heeft in het kamertje. Tot de opvallendste dingen behoren antieke kopjes met gezichtjes op, maar ook een doos met oude munten (zelfs uit de jaren 1800) en horloges. “Ik voel me hier heel ongemakkelijk”, besluit Rooney. “Dus na vandaag heb ik besloten om de kamer weer dicht te maken. Ik geef ze terug aan jullie, meisjes” zegt ze terwijl ze inzoomt op de poppen. “Ik denk dat die geheime kamer verborgen moest blijven.”

