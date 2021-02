De lijst van memorabele Zoom-meetings is dankzij de hilarische interventie van een Amerikaanse advocaat weer wat langer geworden. De man sloeg er gedurende korte tijd niet in om de kattenfilter van zijn camera af te zetten tijdens een virtuele rechtszaak. En dat levert absurde taferelen op: “Ik ben hier echt, ik ben geen kat.”

Van ontroostbare kinderen over katten die hun achterste komen pronken tot een sanitaire stop met je camera nog op: we hebben ons deel gênante Zoom-fails al gehad. Een advocaat uit de Amerikaanse staat Texas heeft echter iets gevonden wat we nog niet hadden gezien. Rod Ponton trok tijdens een virtuele rechtszaak alle aandacht naar zich toe door niet als mens, maar als kat te verschijnen.

De man, duidelijk in paniek, was kennelijk niet in staat om de kattenfilter zelfstandig af te zetten. “Rod, ik geloof dat je een filter aan hebt staan in je video-instellingen”, horen we rechter Roy Ferguson zeggen tegen twee schermpjes van mensen en eentje van een schattige witte kitten.

De ‘kadvocaat’ onderbreekt hem met grote ogen en trillende stem: “Kan je me horen, rechter?” “Ik kan je horen”, antwoordt Ferguson, “ik denk het een filter is…” “Dat is het inderdaad”, gaat het pluizig mondje van Ponton op en neer. “En ik weet niet hoe ik ‘m moet afzetten. Mijn assistent staat hier, ze probeert er iets aan te doen, maar ik bereid me voor om op deze manier verder te gaan…”

“Ik ben geen kat”

“Ik ben hier echt, ik ben geen kat”, zet Ponton voor alle duidelijkheid de situatie recht. “Euh, dat zie ik”, antwoordt een verbaasde rechter na een ietwat langdurige stilte. Op het einde horen we nog hoe de rechter de arme man instructies geeft om de kattenfilter af te kunnen zetten.

Rechter Roy Ferguson kon gelukkig met de situatie lachen en deelde de video zelf op Twitter, waar die massaal wordt bekeken. Deze leuke momenten zijn een bijproduct van de toewijding van de advocatuur om ervoor te zorgen dat het rechtssysteem blijft functioneren in deze moeilijke tijden, schrijft hij. En zoals het een goede rechter betaamt, benutte hij de gelegenheid om zijn volgers een les mee te geven: “Als je kind je computer heeft gebruikt, controleer voor een virtuele rechtszaak de ‘Zoom video-instellingen’ om er zeker van te zijn dat alle filters af staan.”

