Gul trok de moeder van Lauren (34) haar portemonnee toen haar dochter ging trouwen met de liefde van haar leven. Inmiddels is ze zelf samen met haar man en kregen ze een kind.

Zuur, zo kunnen we het verhaal van de Britse Lauren Wall wel omschrijven. Na vijftien jaar doet de dochter, wiens ex-man nu praktisch gezien haar stiefvader is, haar verhaal in Britse media.

Klik op huwelijksreis

Op haar 19de trouwde Lauren met luchthavenmedewerker Paul White. Nadat moeder Julie de bruiloft had betaald, nam Lauren haar als bedankje mee op de huwelijksreis. Dat klinkt misschien als een ramp voor velen, maar het klikte goed tussen haar kersverse man en schoonmoeder. “Ze lachten wat af samen, maar ik zocht er niets achter. Ze waren gewoon aardig tegen elkaar, dacht ik”, vertelt Lauren aan The Mirror.

Toch liet White zijn kersverse echtgenoot en hun kindje na acht weken zitten. Kort daarvoor ontdekte de Britse waarom de telefoon van haar man verboden terrein was: Julie en Paul hadden veel contact. “Mijn moeder ontkende dat er iets aan de hand was en noemde me zelfs gek. Maar toen ik Paul ermee confronteerde, trok hij wit weg.”

Zwanger van schoonzoon

En dan begint een moeilijke periode voor de dan 19-jarige Britse. “Dit waren de twee personen die ik het meest vertrouwde. Verschrikkelijk om zo door hen te kijk gezet te worden.” Ze hoort geruchten dat haar moeder samenwoont met Paul en ziet haar met een buikje. Ze blijkt zwanger en na de geboorte van het kind vertelt de moeder de waarheid. “Mijn wereld stortte in.”

En de soap gaat door, want exact vijf jaar en een dag na haar eigen huwelijk, stapt haar moeder naar het altaar met Paul. Lauren is erbij, “voor het welzijn van onze dochter.” Aan de Britse pers vertelt de 34-jarige dat ze nu wel weer af en toe contact heeft met haar moeder, nadat die een excuusbrief schreef.

“Maar dat betekent niet dat ik dit trauma verwerkt heb. Paul heeft zich nooit verontschuldigd. Ik heb hem gezegd dat hij het aan onze dochter mocht uitleggen, maar hij wilde geen oude koeien uit de sloot halen.” Inmiddels heeft Lauren een nieuwe vriend en is ze zwanger van haar vierde kind.

Bron: Metro Nederland

