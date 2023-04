Influencer kan niet dragen we ze wil door grote borsten: “Iedereen staart me aan” (video)

Een Duitse influencer legt in een TikTok-video uit dat haar grote boezem haar ervan weerhoudt bepaalde outfits te dragen uit schrik voor de reactie van passanten.

De vrouw, ene Liana, heeft van nature een grote boezem, maar vindt het niet fijn dat de aandacht daar vaak op komt te liggen als ze bepaalde outfits draagt. Dat illustreert ze in een video op TikTok met een bepaalde outfit. “Ik hou van deze outfit. Ik voel me er heel mooi in. Maar ik heb het gevoel dat ik deze outfit niet kan dragen door mijn ‘situatie’. Niet alleen staren mensen me aan door de grootte van mijn borsten, maar ze gaan me ook objectiveren. Mijn borsten kunnen er ook elk moment uitfloepen. Ik kan in deze outfit niet gewoon rondlopen, want ik moet mijn topje voortdurend bijtrekken”, vertelt ze.

Vermageren

Ze vermoedt dat lichaamsbouw ook wel een rol speelt. “Ik weet niet hoe ik dit kan oplossen. Volgens mij hebben slankere mensen meer mogelijkheden om te dragen wat ze willen zonder geseksualiseerd te worden. Maar ik kan niet zomaar vermageren”, zucht ze.

Herkenbaar

Het filmpje werd al meer dan 30.000 keer bekeken. Voor sommigen is haar probleem erg herkenbaar. “Ik heb hetzelfde probleem. Ik begrijp maar al te goed dat je ermee inzit”, “Meid, ik heb een B-cup en denk ook steeds op die manier. Ik haat dat ik die gedachten heb”, “Ik begrijp je, maar ik wil ook even benadrukken dat je er onvoorstelbaar mooi uitziet in deze outfit. Ik denk dat we gewoon aan onze zelfvertrouwen moeten werken”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok