Defensie heeft een pop-upstore geopend in Wijnegem Shopping Center. Het Belgische leger wil op die manier jongeren en vrouwen rekruteren. “Amper 9% van onze personeelsleden zijn vrouwen en dat moet beter”, zegt commandant Johan Coenen op Radio 2 Antwerpen.

Het Belgische leger probeert vrouwen naar het leger te lokken. Met een pop-upstore in het Wijnegem Shopping Center willen ze vrouwen en jongeren informeren en warm maken voor een job bij Defensie. Militairen van elke tak van het leger zullen er uitleg geven over hun job. Er zal ook een touwenparcours zijn waarmee het leger vrouwen en jongeren sportief wil uitdagen. En tijdens de krokusvakantie wordt er elke dag een evenement gepland. Ook worden er enkele kandidaten van ‘Kamp Waes’ ingezet om de actie een extra boost te geven.

“Ik heb zelf al mogen vaststellen dat heel wat bezoekers in het winkelcentrum vrouwen zijn”, vertelt commandant Johan Coenen van Defensie in ‘Start je dag’. “Daarom hebben we besloten om vanaf vandaag tot en met 17 maart een pop-upwinkel te openen in Wijnegem Shopping Center. Een informatiekantoor voor iedereen die interesse heeft in een loopbaan in het leger. Het is 45 jaar geleden dat de eerste vrouw bij ons aan de slag ging. Op dit moment zitten er amper 9% dames in het leger en dat moet beter.”

2.000 nieuwe jobs

Dit jaar wil Defensie 2.035 nieuwe mensen aanwerven en richt zich vooral op het vrouwelijke deel van de bevolking. “Ons jobaanbod is heel breed, ook voor vrouwen. We hebben bijvoorbeeld vacatures voor technische, logistieke en gevechtsondersteunende profielen”, zegt Coenen. “We zoeken dames met een sportief en avontuurlijk karakter, teamspelers die geen schrik hebben om langere periodes van huis te zijn. Omgaan met wapens en zware fysieke uitdagingen horen ook bij het takenpakket.”

Het bericht Defensie rekruteert vrouwen in Wijnegem Shopping Center verscheen eerst op Metro.