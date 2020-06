De dalai lama verspreidt zijn boeddhistische wijsheden en mantra’s voortaan ook via muziek. De geestelijke en politieke leider van Tibet lanceert op 6 juli, ter viering van zijn 85ste verjaardag, zijn eerste album: ‘Inner World’.

De religieuze leider maakte 11 songs waarin muziek en mantra’s versmelten. De tekst gaat over wijsheid, moed, genezing en kinderen, zo weet Associated Press. Deze week loste de dalai lama al een eerste vooruitgeschoven single: ‘Compassion’, één van de bekendste boeddhistische gebeden. Het lied spoort luisteraars aan om hun ‘hart te openen’ en hen ‘dichter bij elkaar te brengen via liefde en mededogen, en door wijsheid’, zo klinkt het op zijn officiële webstek.

“Muziek heeft de kracht om onze verschillen te overstijgen”, staat er nog te lezen. “Het kan onze werkelijke inborst van genegenheid terugbrengen.”

Even verder legt de leider uit waarom hij zich aan dit artistiek project gewaagd heeft: “Mijn levensdoel is om zoveel mogelijk te dienen. Muziek kan mensen helpen op een andere manier, waar ik tekortschiet.”

Featuring Anoushka Shankar

Dat de geestelijke leider niet over één nacht ijs is gegaan mag duidelijk zijn. Op de track ‘Ama La’ is de wereldberoemde sitarspeler Anoushka Shankar te horen, die ooit genomineerd werd voor een Grammy. De plaat komt met een begeleidend boekje waarin diepere inzichten achter elke mantra uit de doeken gedaan worden.

De opbrengsten van het album gaan naar een internationaal onderwijsprogramma dat de dalai lama samen met de Amerikaanse Emory-universiteit ontwikkelde.

Het bericht BIZAR. Spirituele spoken word op het eerste album van dalai lama verscheen eerst op Metro.