In Litouwen heeft een zeer plaatselijke vorm van paniek rondom het coronavirus plaatsgevonden. Een man sloot zijn echtgenote op in de badkamer, uit angst voor het virus.

De vrouw was in contact geweest met iemand die in het buitenland was geweest, meldt de lokale politie. De man was zo bang dat ze het virus te pakken had, dat hij haar prompt in de badkamer opsloot en weigerde haar vrij te laten. De echtgenote moest de politie inschakelen om haar te bevrijden.

De Litouwse was onlangs in contact geweest met een Chinese vrouw, die op reis was geweest naar Italië. Dat land heeft de meeste corona-gevallen van Europa.

“Op advies van artsen”

“We kregen een melding dat een echtgenoot en twee volwassen zonen weigerden de vrouw uit de badkamer te laten nadat ze had gezegd dat ze het virus misschien had opgelopen”, zegt een politiewoordvoerder.

Agenten namen poolshoogte en stelden vast dat er geen geweld was gebruikt. Ook wilde de vrouw geen aangifte doen. Volgens de man handelde hij op advies van artsen toen hij zijn vrouw eigenhandig in quarantaine zette.

De paniek was overigens onnodig: volgens lokale media bleek dat de vrouw niet besmet was met het virus.

