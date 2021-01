In het Amerikaanse Florida zijn natuurbeschermingsagentschappen een onderzoek gestart naar de mishandelaars van een lamantijn (een type zeekoe). Het zeezoogdier werd dit weekend gevonden met ‘Trump’ in grote letters op de rug geschreven. Er hangt de dader een zware straf boven het hoofd.

Getuigen waarschuwden afgelopen weekend de politie toen ze een bijzondere lamantijn zagen zwemmen in de Homosassa-rivier in Citrus County, Florida. Lamantijnen zijn een met uitsterven bedreigde familie van zeekoeien: traag zwemmende zoogdieren die seizoensgebonden naar de westkust van de provincie Florida trekken. De aanwezigheid van het dier was dus niets bijzonders, maar het betrof wel een vreemd exemplaar. Het dier zwom namelijk rond met ‘Trump’ in grote letters op de rug geschreven.

De Amerikaanse Fish and Wildlife Service en de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission bevestigden maandag dat het dier gevandaliseerd was door onbekenden. Omdat lamantijnen zo traag zijn, zijn ze makkelijk benaderbaar voor zwemmers en mensen op boten. Aanvankelijk werd gedacht dat de letters in de rug waren gekerfd, maar nu is duidelijk dat ze werden aangebracht in de dikke laag algen op de rug van het dier. Het dier was verder niet ernstig gewond, maar is mogelijk wel in bedwang gehouden toen het werd beschreven.

HELP FIND WHO MUTILATED A MANATEE: U.S. Fish and Wildlife Service is investigating who carved the word “Trump” on a Florida manatee. USFWS is looking for any information: cal Florida Fish and Wildlife Conservation hotline at 888-404-3922. https://t.co/FXQ2l3fYTj pic.twitter.com/jI9kL1BNe5 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 11, 2021

Zware straf

De agentschappen voor natuurbescherming zijn geshockeerd door de mishandeling en zijn op zoek naar de daders. Er is daarom een tiplijn geopend. Het Centrum voor Biologische diversiteit, een non-profitorganisatie die bedreigde diersoorten beschermt, belooft tevens een beloning van 5.000 dollar (zo’n 4.100 euro) voor informatie die leidt tot een veroordeling in de zaak.

Als de dader gevonden wordt, hangt die een zware straf boven het hoofd. De mishandeling van een lamantijn is immers een federale misdaad en kan worden bestraft met een boete van 50.000 dollar (zo’n 41.000 euro) en maximaal een jaar gevangenisstraf.

Craig Cavanna, een ervaren natuurinspecteur, zei aan het lokale medium Citrus County Chronicle dat dit soort gedrag erg atypisch is voor de gemeenschap. “Natuurbescherming is een kernwaarde in Citrus County. Daarom noemen ze het hier ‘de natuurkust’”, klinkt het.

