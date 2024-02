Baasje geeft norse kat een kus, maar diens gelaatsuitdrukking speekt boekdelen: “Zijn ogen!” (video)

Op hilarische beelden is te zien hoe een kat een zoen krijgt van zijn baasje, maar daar is hij duidelijk niet mee gediend…

Honden tonen maar al te graag dat ze hun baasje graag zien. Bij katten ligt dat een beetje anders, want als ze niet in de stemming zijn, laat je ze best gewoon met rust. Dat was overduidelijk het geval bij een flinke kater in de Amerikaanse staat Texas. Een baasje besloot om zijn kat liefde te tonen door hem een kusje te geven, maar dat was dik tegen de zin van de stevige viervoeter, zo bewijzen zijn grote ogen en norse blik.

Komisch

Het filmpje werd gedeeld op YouTube, waar het al meer dan 70.000 keer bekeken werd. Net als bij de vrouw van het baasje zorgt het tafereel voor hilariteit. “Zijn ogen!”, “Zo schattig”, en “Dit is veel te grappig”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: YouTube