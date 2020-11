In Nevada zijn er 11.438 stemmen verschil, in Pennsylvania met zijn 20 kiesmannen/vrouwen 18.229, en in Arizona met 11 kiesmannen/vrouwen 47.052 stemmen. In Pennsylvania is de voorsprong van Trump naar 0,3 procentpunt geslonken, na meer dan vijf procentpunt te zijn geweest.

In North Carolina heeft Trump 50,0 procent van de stemmen en Biden 48,6 procent.

Biden ligt aan de leiding in Nevada en Arizona.